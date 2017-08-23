Даугавпилсская городская дума выделила финансирование для организации курсов по латышскому языку для даугавпилчан.

Приоритет имеют те жители, которые до этого бесплатные курсы по госязыку не посещали, тем, кому курсы необходимы для получения гражданства ЛР, а также для тех, кому знания необходимы для повышения квалификации.



Всего курсы рассчитаны на 360 человек, которые будут распределены в 18 групп по 20 человек в каждой. Занятия будут проходить в разных микрорайонах города. Программа рассчитана на 100 часов.



Подать заявку на участие в курсах можно сегодня и завтра (23 и 24 августа), а также с 28 августа до 1 сентября обратившись лично в 24 кабинет по адресу ул. Саулес,7. Номер телефона: 65407437; 29252443 (Ilze Onzule).