Проблема ужасного запаха в микрорайоне Межциемс обсуждается уже не один год. Неприятный аромат связан с производством продукции компании SW Kover, которая занимается натуральными оболочками для колбас.

Как сообщило на минувшей пресс-конференции руководство города, недавно в городе побывали немецкие инвесторы (соучредители) данной компании. В ходе встречи с руководством думы поднимался вопрос запаха в Межциемсе, исходящий от производства. По словам мэра А. Элксниньша, инвесторы согласны с тем, что место для производства не совсем подходящее и такого ужасного запаха в жилом микрорайоне быть не должно. Согласны они и с тем, что предприятие должно переехать. Выбор, как заявил председатель думы, не велик: либо они улучшают производственную базу, переезжают туда, где в связи с их деятельностью не будет нареканий от местного населения, либо им в городе не быть. Вице-мэр В. Кононов добавил, что проект помещения в Крыжах, которое уже давно обещали сдать SW Kover, готов. Возможно, вопрос с переездом производства решится в этом году.