Приближается начало нового учебного года в городских школах. 1 сентября в Даугавпилсе за парты сядут 9124 школьника, что на 206 детей меньше, чем годом ранее.

Особенным этот станет для сотен малышей, которые пойдут в школу в первый раз. В новом 2017/2018 учебном году в школы пойдут 776 первоклассников. Годом ранее учебу в первых классах начали 900 детей. Каждый год количество 7-леток идущих в школу колеблется. Причиной тому и разные показатели рождаемости, и отъезд детей вместе с родителями за границу. За границей продолжают обучение на данный момент 38 детей.



Продолжается также набор в детскую художественную школу в 1-ый класс. Планируется набрать 4 группы.