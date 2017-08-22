19 августа 2017 года в школе дизайна и искусства «Saules skola» состоялась встреча представителей предприятий туристической отрасли Даугавпилса с делегацией посольства Республики Казахстан, а также представителями Рижского бюро по развитию туризма. Встреча прошла с целью обсуждения вопросов, связанных с туризмом и возможностях сотрудничества.

Участие в мероприятии приняли представители посольства Республики Казахстан, в том числе советник посла Республики Казахстан по экономическим вопросам Куаныш Муканов, вице-мэр Даугавпилсской городской думы Ливия Янковска, депутат Даугавпилсской городской думы Марьяна Иванова-Евсеева, представители Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления, представители Рижского бюро по развитию туризма, а также предприниматели Риги и Даугавпилса.

Участникам встречи предложили ознакомиться с презентацией туристического предложения Даугавпилса и презентацией Рижского бюро по развитию туризма о развитии бренда “Live Rīga”. Советник посла Республики Казахстан по экономическим вопросам Куаныш Муканов, в свою очередь, ознакомил гостей с туристическим предложением Казахстана.

В заключении встречи состоялась дискуссия о возможностях сотрудничества между Даугавпилсом, Ригой и Казахстаном. Обсуждалась вероятность организации информационного тура в Казахстан для туристических операторов Даугавпилса и Риги. В ходе встречи прозвучали различные идеи и предложения о развитии туризма в Даугавпилсе. Гости из Риги предложили рассмотреть идею создания единого городского туристического бренда, аналогичного бренду “Live Rīga” в столице.