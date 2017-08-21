Уже в эту пятницу, 25 августа, в Даугавпилсе пройдет главный музыкальный фестиваль этого лета. Отличает данное музыкальное мероприятие от многих других то, что в нем впервые в истории Даугавпилса примет участие звезда мирового масштаба — ATB.

По словам организатора фестиваля — промоутера Сергея Парфенова — Даугавпилс ожидает огромное количество приезжих, ведь уже на сегодняшний день все места на концерт проданы (за исключением фан-зоны), а в Даугавпилсских гостиницах и гостевых домах нет свободных мест на дату выступления ATB.



Как только было получено согласие от ATB на участие в фестивале в Даугавпилсе, началась серьезная подготовка к данному событию, ведь ранее у нашего города никогда не было возможности принимать на своей площадке таких именитых музыкальных звезд.



В рамках фестиваля на сцене стадиона «Локомотив» 25 августа также выступит один из хедлайнеров музыкальных хит-парадов певец Alekseev, а также известные всем группы Фактор-2 и 140 ударов в минуту.



Как рассказывает Сергей Парфенов, ему часто задают вопрос — чем мотивирован выбор групп для участия в фестивале.



- Главное, чем я руководствовался при выборе — соответствие групп всем возрастным категориям. Если ATB – это артист вне времени и возраста, и его музыка, я уверен, понравится всем, то, например, Alekseev будет более близок молодежи, а Фактор-2 и 140 ударов в минуту сыграют свои хиты для более старшего поколения. Таким образом, каждый сможет получить от фестиваля тот заряд энергии, драйва и позитива, за которым придет 25 августа на стадион «Локомотив».



- В нашем городе мы все привыкли слышать заунывные речи о том, что в городе не происходит ничего яркого, что мероприятия проводятся скучно и однообразно. Пригласив ATB, я хочу доказать, что мероприятия в Даугавпилсе могут проводиться совершенно на ином уровне. То, что в Даугавпилс приедет мировая звезда, долгие годы возглавляющая музыкальный Олимп, уже сделало нашему городу огромную рекламу. Я знаю, что на концерт придут не только даугавпилчане, но и «музыкальные туристы» из Риги, Эстонии, Литвы и Белоруссии. Во-первых, это даст городу возможность заработать, а, во-вторых, с нами наконец-то начнут считаться, что и Даугавпилс может организовать что-то масштабное, грандиозное и стоящее внимания. Отменный звук, невиданное Даугавпилсом ранее лазерное шоу — все это будет сопровождать концерт ATB на «Локомотиве».



- Несмотря на то, что до фестиваля остается пару дней, я уже сегодня уверен, что он надолго останется в памяти тех, кто его посетит. Это будет первый подобный фестиваль, который мы проведем в Даугавпилсе, но это только старт. Мы уже сейчас разрабатываем планы на фестиваль следующего года и ведем переговоры с потенциальными участниками. Нужно понимать, что концертный график мировых звезд планируется на год вперед, поэтому работа кипит. Не хочу раскрывать всех секретов и планов, чтобы не сглазить, но одно могу точно сказать — фестиваль следующего года будет проходить несколько дней подряд. Так что следите за новостями — сюрпризов будет много.



А пока город готовится к приему ATB, Alekseeva, Фактора-2 и 140 ударов в минуту. Я уверен, что грандиозный праздник музыки и света пройдет на «Ура!» Приходите 25 августа на стадион «Локомотив» и нам будет потом, что обсудить.



Внимание! В продаже остались только билеты в фан-зону по цене 17 евро. Так что, стоит поторопиться. Билеты можно приобрети в кассе Ditton Nams, на сайте bilesuserviss.lv и biletai.lt.



Встречаемся в пятницу на стадионе «Локомотив»!