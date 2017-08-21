24 августа в 18.00 часов жители и гости Даугавпилса смогут наблюдать грандиозный музыкальный проект – концерт 100 молодых и талантливых музыкантов из России, Литвы и Латвии, которые выступят в концертном зале Дома Единства.

Масштабный музыкальный объединенный проект зазвучит в дни Музыкального августа в Даугавпилсе. Лучшие из лучших будущих музыкантов – слушатели Российской, Литовской и Латвийской музыкальных академий, студенты консерваторий и музыкальных училищ, - объединены в одном великолепном проекте под названием «Балтийская Музыкальная академия». 100 молодых талантливых музыкантов, 50 из которых входят в состав симфонического оркестра и 50 – поют в хоре и группе солистов. В концерте прозвучат такие знаменитые произведения, как Фантазия для симфонического оркестра, хора и рояля Людвига ван Бетховена, соло на рояле – Дмитрий Юдин, а также второе действие оперы Сергея Рахманинова «Алеко» в концертном исполнении. Наряду с сочинениями великих композиторов можно будет услышать произведения современных латвийских, литовских и российских композиторов.

Латвийское музыкальное творчество будет представлено произведением даугавпилсского композитора Евгения Устинскова “DNP” – для оркестра, хора и солистов. Солирует Катажина Дударева (Даугавпилс).

Пригласительные билеты на концерт можно получить в кассе концертного зала Дома Единства с 14 августа по рабочим дням с 16.30 до 18.30 часов.

В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.