В начале августа Кабинет Министров принял доклад о реформе здравоохранения, в котором предложено сократить количество койкомест в Даугавпилсской Региональной больнице с 700 до 340 мест.

Свое мнение о подобной крамольной инициативе высказал депутат Даугавпилсской Думы, всю жизнь посвятивший медицине и знающий всё о работе Даугавпилсской Региональной больнице изнутри — Айвар Здановский.

- Подобное сокращение очень печально скажется не только на Даугавпилсской Региональной больнице, но и на городе и на Латгалии в целом. Я считаю, что это абсолютно непродуманное и неадекватное решение, которое не имеет под собой никакой реальной почвы. Я думаю, что это решение не пройдет. По крайней мере, Даугавпилсская дума со своей стороны будет делать все возможное, чтобы подобных инициатив в отношении нашей больницы не возникало.



- На сегодняшний день средняя загрузка ДРБ составляет 70-80%. Это нормальная загрузка для такой больницы. Если планируется сделать 300 коек и надеяться, что больница будет работать в два раза меньше — это нереально. Тогда по этому принципу надо было бы платить пожарным за количество пожаров, а работникам скорой помощи за количество вызовов. Чем бы это могло закончиться? - пожарные будут сами создавать пожары, а сотрудники скорой помощи будут заинтересованы в том, чтобы их чаще вызывали. Это же абсурд!



- Значит ли это, что при сокращении коек, часть персонала ДРБ потеряет работу?



- Нет, там очень хитро все сделано. Они планируют сделать как в Европе, где в одном отделении будет порядка 15 медсестер, вместо нынешних 6-7. На фоне сокращения коек персонал якобы увеличивается — таким образом мы достигаем низшего европейского уровня количества персонала на одного больного. Не 40 пациентов на 1 медсестру, а 10 медсестер на 4 больных, как это бывает в ведущих европейских клиниках. Но это не выход из ситуации. В моем понятии — это очередная игра цифр, очередная игра идеями, а в результате одно и то же.



- Так что ситуация неоднозначная и сложная. У меня вообще создалось впечатление, что этот план составляли школьники. Принимаются решения, при которых не учитывается прошлое, и не прогнозируется, что нас ждет впереди. К сожалению, не видят они за кустами лес. Не должно быть такого, что месяц назад мы узнаем про этот план, вчера он принимается в Министерстве, сегодня он уже в Кабинете Министров, завтра в Сейме, а послезавтра мы его уже реализуем. Ничего при таком подходе не получится. Опять будет полная суматоха. Нужно действовать разумно, а не так непродуманно и сломя голову — с 700 мест до 300. Почему тогда сразу не до 150?



- Дума сейчас активно с этим вопросом работает - уже написаны и отправлены письма, отправлено обращение в Ассоциацию больших городов, ведутся переговоры с Министерством. Мы делаем все, чтобы медицина в Даугавпилсе была и помощь пациентам оказывалась на должном уровне, - сказал Айвар Здановский.