Школьная форма обязательна практически во всех школах Даугавпилса. Родители и дети оценивают это нововведение положительно, однако, есть в этом вопросе и свои тонкости.
В канун начала нового учебного года в редакцию портала ни раз обращались родители школьников, недовольные системой пошива школьной формы. На днях в редакцию пришло еще одно письмо. Приводим его содержание полностью.
"Мой ребенок учится в школе, где ношение школьной формы является обязательным. У меня как у мамы есть претензия. Касается она пошива этой формы. Почему заказ на школьную форму нужно делать в мае? Каждый ребенок очень индивидуален и за 3 месяца может так вымахать, что заказанная школьная форма к 1 сентябрю на нем просто будет выглядеть нелепо.
Мой ребенок идет в 4-тый класс. Каждый год мы заказываем новую форму. 3 комплекта у меня в шкафу уже висят. Когда в мае пришла дата заказывать новый комплект, мы примерили сарафан и рубашку, и пришли к выводу, что еще сможем вполне носить его и в 4-том классе. Но, прошло 3 месяца, дочка за лето существенно прибавила в росте, соответственно, набрала и вес, школьный сарафан стал похож на "мини", а рубашка в плечах и вовсе морщится и не дает ребенку комфортно двигаться. Решение однозначно - нужна новая форма.
В начале августа позвонила в фирму SIA "Saledo", которая всем школам Даугавпилса шьет форму с вопросом "Можно ли заказать новую форму, или хотя бы купить рубашки?"
Как оказалось, никакой возможности к сентябрю обзавестись новой формой нет. Шьют все в Риге. Заказ на новый комплект можно сделать в начале сентября, и готов он будет только в ноябре.
У меня как у мамы логичный вопрос - почему всего одна фирма в городе занимается пошивом детской школьной одежды? В городе достаточно швейных производств. Почему не отдать заказы нашим местным швеям? Зачем всем городским школам обслуживаться только у одной фирмы? Почему нельзя отдать разным местным фирмам по несколько школ и шить всю форму по лекалам здесь? Тогда бы не было такой загруженности у одних, была бы работа у всех, а родители не должны были бы заказывать форму за 3 месяца и могли бы иметь возможность оперативно что-то подправить или дозаказать в случае необходимости. Что-то тут во всей этой системе неправильно. Может ли школьная управа как-то пересмотреть этот вопрос?"