Школьная форма обязательна практически во всех школах Даугавпилса. Родители и дети оценивают это нововведение положительно, однако, есть в этом вопросе и свои тонкости.

В канун начала нового учебного года в редакцию портала ни раз обращались родители школьников, недовольные системой пошива школьной формы. На днях в редакцию пришло еще одно письмо. Приводим его содержание полностью.