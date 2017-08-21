В какой части Латвии рождаются самые лучшие спортсмены? Правильно, в Латгалии.

Легенда баскетбола Ульяна Семенова, гребцы на каноэ Иван и Ефимий Клементьевы, один из которых стал олимпийским чемпионом, лучшая из латвийских легкоатлеток нового времени Инета Радевича… Участник девяти (!) Олимпиад Афанасий Иванович Кузьмин тоже из этих мест — из–под Даугавпилса…