В какой части Латвии рождаются самые лучшие спортсмены? Правильно, в Латгалии.
Легенда баскетбола Ульяна Семенова, гребцы на каноэ Иван и Ефимий Клементьевы, один из которых стал олимпийским чемпионом, лучшая из латвийских легкоатлеток нового времени Инета Радевича… Участник девяти (!) Олимпиад Афанасий Иванович Кузьмин тоже из этих мест — из–под Даугавпилса…
В бывшем Союзе таких прецедентов еще не было, а в мире в девяти Олимпиадах ранее удавалось принять участие только двум спортсменам — австрийскому яхтсмену и канадскому коннику. Не случайно имя Афанасия Кузьмина включено в Книгу рекордов Гиннесса. Но не только за уважение к годам: он — многократный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион 1988 года.
А самую первую медаль сборной Латвии на Олимпиадах принес тоже он — в 1992 году в Барселоне взял "серебро". Это, кстати, была первая олимпийская медаль, полученная странами Балтии.
– Родился я в 1947 году в деревне Кривошеево в староверческой семье, — рассказывает Афанасий Иванович. — Отец — Иван Каллистратович — был родом из этой же деревни, а мамина деревня находилась чуть подальше. Название у нее красивое — Полянка…
Несколько лет назад ездил я в Кривошеево. Стоит та же моленная, а еще там три староверческих кладбища. Дом, в котором мы жили, сегодня занимают наши дальние родственники. Я их уже и не помню, мне родители о них рассказывали. Родители, Царство им Небесное, покоятся на кладбище в Даугавпилсе. В 1951 году наша семья переехала туда. Отец по специальности был строителем–каменщиком. Работа была нелегкая. Оплата тогда, сами знаете, небольшая была. Так что у нас ничего лишнего не водилось. Отец сам построил дом. Нашим воспитанием занималась мама…
Мальчик любил спорт — футбол, лыжи. А с 8–го класса начал заниматься стрельбой. В том году в их школу в Даугавпилсе зашел тренер Николай Михайлович Лебедев и спросил: "Кто хочет пострелять из настоящей винтовки?" Желающих, понятное дело, оказалось много, и после уроков ребята собрались в тире, где каждому тренер выделил по три патрона.
У Кузьмина получилось неплохо. Ему и еще нескольким отличившимся наставник раздал еще по три патрона, объяснил, как целиться, как держать винтовку. Получилось еще лучше, и на следующий день паренек пришел снова. Стрелять ему очень нравилось, и вскоре Николай Михайлович предложил заниматься более серьезно.
А спустя полгода, весной 1962–го, тренер впервые дал пострелять из пистолета. Увидев, что у Афанасия хорошо получается, предложил тренироваться в стрельбе из этого оружия. Родители, правда, долгое время считали это занятие баловством. Ну что такое стрельба?
После школы потомок староверов поступил в ПТУ в Даугавпилсе, а потом стал слесарем на Даугавпилсском заводе химического волокна. Но за станком стоял всего год. Продолжал все это время заниматься спортом и на латвийской спартакиаде выполнил норматив мастера спорта. Потом последовало приглашение во всесоюзную сборную общества "Динамо".
— Мои результаты заметили, — продолжает ветеран латвийского спорта. — В центральном совете "Динамо" нашли мне ставку и пригласили на работу, пообещав зарплату в 120 рублей. Представляете! А мне ох как не хотелось уходить с завода, хоть и получал я там 80 рубликов. Я думал так: вот иду я на работу, и все видят, какой взрослый человек шагает на завод! И на работе меня уговаривали не уходить. Но все–таки пришлось переехать в Ригу. В 18 лет я впервые выехал на соревнования за границу — в Германию. Приехал и сразу выиграл…
В сборную СССР его впервые пригласили в 1967–м. А к золотой олимпийской медали он шел 20 лет — завоевал ее в 1988 году в Сеуле. Да и на Олимпийские игры в сборную его долго не брали по разным причинам; впервые попал на Олимпиаду только в 1976 году.
К Олимпиаде в Лос–Анджелесе в 1984–м Кузьмину не было равных в мире, но он туда не поехал: вмешалась политика. Страны соцлагеря бойкотировали американскую Олимпиаду, как и западные — московскую, 1980–го. В 1984 году в Москве устроили альтернативные игры — "Дружба–84".
— В Советском Союзе тогда, если помните, значимость "Дружбы–84" приравняли к Олимпиаде. В нашем виде действительно все сильнейшие выступали именно в Москве, а не в Лос–Анджелесе, — продолжает Кузьмин.
— Для сравнения: я победил с результатом 599, обойдя ближайшего соперника на 2 очка, а японец, выигравший "золото" Олимпиады — лишь 595, с таким результатом он в Москве на медали рассчитывать не мог. Так что радость была: именно после этой победы стал заслуженным мастером спорта, да и морально чувствовал себя сильнейшим в мире.
Ну а в Сеуле с результатом 598 очков я вышел в финал, где послал все выстрелы в "десятку", и с общим результатом 698 из 700 возможных стал олимпийским чемпионом. Этот мировой рекорд (кстати, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса) остался непревзойденным…
Нередко доводилось читать, как известные спортсмены плачутся: какие копейки получали они за свои награды в советское время. Сегодня за те же достижения были бы обеспечены до конца дней. Кузьмин иного мнения.
— На зарплату стрелка по тем временам можно было жить вполне достойно. Спортсмены, приносившие стране медали чемпионатов мира и Олимпиад, были людьми обеспеченными. Вы же помните, сколько лет люди стояли в очередях за квартирой или машиной? А у меня, например, была возможность покупать машину практически каждые два года — после побед на первенствах мира (они проводились раз в четыре года) или Европы. Как что–то серьезное выиграл — пишешь заявление — и покупай машину вне очереди. А перед Сеулом получил новую квартиру…
С восстановлением независимости прославленный спортсмен в прямом смысле слова не сложил оружия и продолжал помогать уже сборной Латвии. В 1992 году принес ей первую медаль на Олимпиадах — "серебро" в Барселоне. Казалось бы, у такого известного мастера могли бы быть достойные ученики, которые продолжали бы приносить медали стране. Но Латвии нет дела до этого вида спорта.
Кстати, по словам собеседника, и у наших служащих в полиции и армии стрелковая подготовка на низком уровне. Причина — редко стреляют. Тиров как таковых уже не осталось. Тот же военнослужащий или полицейский носит оружие, но многие толком пользоваться им не умеют. А хобби Афанасия Ивановича не связано со стрельбой. Любит ходить по грибы, рыбачить. А на охоту пошел один раз в жизни.
— Уговорили меня съездить на охоту, дело было ночью. Застрелил козла. Днем бы ни за что не нажал бы на курок. Как увидел разделанное животное, плохо мне стало. Привез жене кусок козлятины, а она: "Чтоб в последний раз это было"…
Илья ДИМЕНШТЕЙН
А самую первую медаль сборной Латвии на Олимпиадах принес тоже он — в 1992 году в Барселоне взял "серебро". Это, кстати, была первая олимпийская медаль, полученная странами Балтии.
– Родился я в 1947 году в деревне Кривошеево в староверческой семье, — рассказывает Афанасий Иванович. — Отец — Иван Каллистратович — был родом из этой же деревни, а мамина деревня находилась чуть подальше. Название у нее красивое — Полянка…
Несколько лет назад ездил я в Кривошеево. Стоит та же моленная, а еще там три староверческих кладбища. Дом, в котором мы жили, сегодня занимают наши дальние родственники. Я их уже и не помню, мне родители о них рассказывали. Родители, Царство им Небесное, покоятся на кладбище в Даугавпилсе. В 1951 году наша семья переехала туда. Отец по специальности был строителем–каменщиком. Работа была нелегкая. Оплата тогда, сами знаете, небольшая была. Так что у нас ничего лишнего не водилось. Отец сам построил дом. Нашим воспитанием занималась мама…
Мальчик любил спорт — футбол, лыжи. А с 8–го класса начал заниматься стрельбой. В том году в их школу в Даугавпилсе зашел тренер Николай Михайлович Лебедев и спросил: "Кто хочет пострелять из настоящей винтовки?" Желающих, понятное дело, оказалось много, и после уроков ребята собрались в тире, где каждому тренер выделил по три патрона.
У Кузьмина получилось неплохо. Ему и еще нескольким отличившимся наставник раздал еще по три патрона, объяснил, как целиться, как держать винтовку. Получилось еще лучше, и на следующий день паренек пришел снова. Стрелять ему очень нравилось, и вскоре Николай Михайлович предложил заниматься более серьезно.
А спустя полгода, весной 1962–го, тренер впервые дал пострелять из пистолета. Увидев, что у Афанасия хорошо получается, предложил тренироваться в стрельбе из этого оружия. Родители, правда, долгое время считали это занятие баловством. Ну что такое стрельба?
После школы потомок староверов поступил в ПТУ в Даугавпилсе, а потом стал слесарем на Даугавпилсском заводе химического волокна. Но за станком стоял всего год. Продолжал все это время заниматься спортом и на латвийской спартакиаде выполнил норматив мастера спорта. Потом последовало приглашение во всесоюзную сборную общества "Динамо".
— Мои результаты заметили, — продолжает ветеран латвийского спорта. — В центральном совете "Динамо" нашли мне ставку и пригласили на работу, пообещав зарплату в 120 рублей. Представляете! А мне ох как не хотелось уходить с завода, хоть и получал я там 80 рубликов. Я думал так: вот иду я на работу, и все видят, какой взрослый человек шагает на завод! И на работе меня уговаривали не уходить. Но все–таки пришлось переехать в Ригу. В 18 лет я впервые выехал на соревнования за границу — в Германию. Приехал и сразу выиграл…
В сборную СССР его впервые пригласили в 1967–м. А к золотой олимпийской медали он шел 20 лет — завоевал ее в 1988 году в Сеуле. Да и на Олимпийские игры в сборную его долго не брали по разным причинам; впервые попал на Олимпиаду только в 1976 году.
К Олимпиаде в Лос–Анджелесе в 1984–м Кузьмину не было равных в мире, но он туда не поехал: вмешалась политика. Страны соцлагеря бойкотировали американскую Олимпиаду, как и западные — московскую, 1980–го. В 1984 году в Москве устроили альтернативные игры — "Дружба–84".
— В Советском Союзе тогда, если помните, значимость "Дружбы–84" приравняли к Олимпиаде. В нашем виде действительно все сильнейшие выступали именно в Москве, а не в Лос–Анджелесе, — продолжает Кузьмин.
— Для сравнения: я победил с результатом 599, обойдя ближайшего соперника на 2 очка, а японец, выигравший "золото" Олимпиады — лишь 595, с таким результатом он в Москве на медали рассчитывать не мог. Так что радость была: именно после этой победы стал заслуженным мастером спорта, да и морально чувствовал себя сильнейшим в мире.
Ну а в Сеуле с результатом 598 очков я вышел в финал, где послал все выстрелы в "десятку", и с общим результатом 698 из 700 возможных стал олимпийским чемпионом. Этот мировой рекорд (кстати, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса) остался непревзойденным…
Нередко доводилось читать, как известные спортсмены плачутся: какие копейки получали они за свои награды в советское время. Сегодня за те же достижения были бы обеспечены до конца дней. Кузьмин иного мнения.
— На зарплату стрелка по тем временам можно было жить вполне достойно. Спортсмены, приносившие стране медали чемпионатов мира и Олимпиад, были людьми обеспеченными. Вы же помните, сколько лет люди стояли в очередях за квартирой или машиной? А у меня, например, была возможность покупать машину практически каждые два года — после побед на первенствах мира (они проводились раз в четыре года) или Европы. Как что–то серьезное выиграл — пишешь заявление — и покупай машину вне очереди. А перед Сеулом получил новую квартиру…
С восстановлением независимости прославленный спортсмен в прямом смысле слова не сложил оружия и продолжал помогать уже сборной Латвии. В 1992 году принес ей первую медаль на Олимпиадах — "серебро" в Барселоне. Казалось бы, у такого известного мастера могли бы быть достойные ученики, которые продолжали бы приносить медали стране. Но Латвии нет дела до этого вида спорта.
Кстати, по словам собеседника, и у наших служащих в полиции и армии стрелковая подготовка на низком уровне. Причина — редко стреляют. Тиров как таковых уже не осталось. Тот же военнослужащий или полицейский носит оружие, но многие толком пользоваться им не умеют. А хобби Афанасия Ивановича не связано со стрельбой. Любит ходить по грибы, рыбачить. А на охоту пошел один раз в жизни.
— Уговорили меня съездить на охоту, дело было ночью. Застрелил козла. Днем бы ни за что не нажал бы на курок. Как увидел разделанное животное, плохо мне стало. Привез жене кусок козлятины, а она: "Чтоб в последний раз это было"…
Илья ДИМЕНШТЕЙН