До начала нового учебного года остается 10 дней. Скоро в школах Даугавпилса зазвучат первые звонки и дети сядут за парты на долгие месяцы обучения.

Каждый взрослый знает, как порой сложно после отпуска настроится на «рабочий лад». Для детей процесс адаптации к школе после трех месяцев летних каникул не менее сложный.



Портал Nasha.lv обобщил главные советы психологов, которые помогут семьям с детьми-школьниками наиболее безболезненно войти в новый учебный год.



1. Прежде всего, необходимо вернуть распорядок дня, которому ребенок следует в течение учебного года. Отрегулируйте режим сна. Хотя бы за 10 дней до начала учебного года смещайте время отхода ко сну на более раннее. Но не нужно это делать ультимативно и очень резко, старайтесь договариваться с ребенком, объясняя, для чего это нужно. Необходимо будить ребенка каждый день немного раньше, постепенно приближая к графику привычных подъемов в школу.



2. Обратите внимание на состояние здоровья ребенка. Перед школой важно пройти регулярный медицинский осмотр.



3. Предложите ребенку провести ревизию школьных вещей и принадлежностей и составить список необходимых перед школой покупок. Если ребенок еще совсем мал, вы можете ему помочь. Отправляйтесь вместе в канцелярские магазины и выбирайте необходимые вещи для школы. Очень важно, чтобы ребенку нравилось то, что вы для него покупаете.



4. Если в следующем учебном году у ребенка появятся новые предметы, вы можете заранее помочь ему с ними ознакомиться. Главное, чтобы процесс знакомства прошел увлекательно. Прочтите вместе интересные факты из жизни животных или проведите опыты по химии или физике.



5. Все дети любят праздники. Спланируйте первое сентября. Поинтересуйтесь у ребенка, как бы он хотел провести этот день. Пусть начало учебного года ассоциируется с приятными ожиданиями.



6. Если в школьной жизни грядут изменения – скажем, ваш ребенок уже окончил начальную школу и в новом году ему предстоит знакомство с новыми учителями – обязательно поговорите с ним об этом. Можете поделиться собственными школьными воспоминаниями о любимых предметах или учителях. Ваша задача – вдохновить ребенка, помочь ему отнестись к переменам как к новым возможностям.



7. Если ближе к окончанию каникул настроение ребенка портится и он постоянно говорит о том, что не хочет идти в школу, это тревожный сигнал. Прежде всего, постарайтесь поговорить и выяснить причины, а заодно проведите «ревизию» внутрисемейных отношений. Возможно, вы слишком строги или требовательны, часто ругаете и наказываете ребенка за плохие отметки, или нагрузка у ребенка слишком высока.



Слушайте своего ребенка, разговаривайте с ним, настраивайте его на новое и позитивное, и тогда процесс адаптации к школе после летних каникул пройдет гладко и незаметно.



И пусть в каждой семье Даугавпилса подготовка к школе будет связана только с приятными хлопотами!