«Вы можете меня здесь даже освистать, но региональная реформа будет все равно!» - заявил министр среды и регионального развития Каспарс Герхардс. Свиста, впрочем, не последовало - видимо, руководители самоуправлений пока еще не рискнули хамить в адрес главного контролера местной власти.

На конгрессе Союза самоуправлений министр решил не миндальничать и не нахваливать руководителей муниципалитетов. Герхардс принялся резать правду-матку, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



Он предупредил, что ситуация в стране (экономическая и демографическая) такова, что реформа просто неизбежна. «Иначе 110-летие Латвии мы встретим в стране, в которой будет всего 20-30 самоуправлений», — убежден министр.



Отметим, что сейчас в Латвии даже после проведенной несколько лет назад региональной реформы остается 119 самоуправлений.



Министр Герхардс считает, что необходимо значительную часть самоуправлений объединить и создать региональные центры развития.



При этом предлагается по существу вернуться к той «нарезке» регионов, которая существовала во времена Латвийской ССР.



Нет, конечно, министерство советский опыт не упоминает, но явно использует: предлагается создать 16 региональных центров, в которые будут входить волости и края.



Укрупнение регионов — это единственный выход в ситуации, когда подавляющее большинство самоуправлений сами себя прокормить не могут и живут на дотации от государства и от богатых самоуправлений, то есть главным образом за счет Риги и Вентспилса.





Понятно, что местные власти будут сопротивляться реформе, поскольку она может лишить местных политиков должностей и связанных с ними привилегий. Но Герхардс полон решимости реформу провести.



Его поддержал на конгрессе Союза самоуправлений и премьер Марис Кучинскис. Он, в свою очередь, упрекнул местных политиков и в нежелании реформировать систему образования в муниципалитетах. Реформирование на практике означает закрытие полупустых школ, оптимизацию школьной сети (объединение учебных заведений) и перевод школ из средних в основные.



Глава правительства отметил, что во многих провинциальных школах качество образования крайне низкое.



«Не играйте с будущим детей!» — заявил Марис Кучинскис.



Итак, позиция правительства понятна: региональную реформу нужно проводить, другого выхода нет. Однако едва ли за год до сеймовских выборов Герхардс, представляющий TB-Visu Latvijai! и Кучинскис из Союза зеленых и крестьян рискнут проводить такую реформу. Ведь у националистов и «зеленых крестьян» больше всего депутатов в местных самоуправлениях.



Неужто в преддверии выборов партийные лидеры будут воевать со своими же однопартийцами? Скорее всего, реформа будет запущена уже после октября 2018-го. Но очевидно, что перемены необходимы, поскольку 119 самоуправлений — это слишком много для маленькой страны с населением, не превышающем де-факто 1 млн 800 тысяч человек.