Большинство населения уверено, что в Латвии богатым честным путем стать нельзя, свидетельствуют данные опроса SKDS.

С утверждением, что в Латвии стать богатым честным путем нельзя, в июле согласились 71% населения, причем 29% скорее согласились, а 42% согласились полностью.



Это на четыре процентных пункта больше, чем годом ранее.



Больше всего людей не верили, что в Латвии можно стать богатым честным путем, в 2000 году, - 78%.



Противоположного мнения придерживаются 23% населения, что на три процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а 6% затруднились ответить на поставленный вопрос.