В понедельник в восточной части Латвии продолжатся дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

В западной и центральной части страны возможны локальные ливни и грозы.



Ночью и утром температура воздуха понизится до +10..+15 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +18..+21 градуса, а при облачном небе на востоке составит +14..+16 градусов.