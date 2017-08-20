30 сентября на площади Виенибас стартует самый старинный забег в Латвии «Даугавпилс-Межциемс». В этом году новая трасса, новая дистанция, а так же хороший призовой фонд.

Поучаствовать в забеге приглашают самые выдающиеся бегуны города Дмитрий Юркевич и Валерия Петрова (Линкевич). Как отмечают наши спортсмены- Бегать может любой, нужно только оценить свои возможности и выбрать правильную дистанцию.

В этом году дистанции – 5км, 10.5км, полумарафон (21.0975км) и детские дистанции (200м и 700м).

Регистрация проходит до 28 сентября по ссылке http://ej.uz/mezciemaskrejiens

Участие в забеге бесплатная для 5км, 10.5км и детские забеги (при регистрации до 28 сентября, в день забега регистрация 20 EUR). Участие в полумарафоне, при регистрации до 28 сентября 7 EUR, а в день забега регистрация 20 EUR.

Победители полумарафона получат 200 EUR за 1 место, 150 EUR за 2 место и 100 EUR за 3 место. Специальный приз от семьи Владимира Дрибинцева, в размере 50 EUR получит лучший ветеран спорта (75+) в женской и мужской конкуренции.