Самоуправление ввело новые правила пользования велотрассой в Стропском лесопарке. Причиной тому послужили многочисленные жалобы спортсменов на пешеходов, и пешеходов на спортсменов.

Теперь асфальтированная часть дорожки предназначена только для передвижения на велосипедах и роликовых коньках. На асфальтированной части велодорожки запрещено гулять пешеходам, передвигаться с колясками, ездить на скейтах и самокатах.



Пешеходы могут гулять исключительно по 1,5-метровым обочинам с двух сторон велодорожки. Это касается также мамочек с детскими колясками и любителей нордической ходьбы.



О правилах передвижения по территории информирует специальный щит. Жителей просят быть внимательными на велотрассе, проявлять взаимоуважение и следовать установленным правилам.