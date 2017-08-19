К 1 сентября на велотрассе в Стропах появятся новые знаки, регулирующие правила пользования дорожкой. Пока установлены временные указатели, новые на данный момент дорабатываются. Напомним, что необходимость в правилах пользования велотрассой возникла из-за многочисленных жалоб спортсменов на пешеходов, и пешеходов на спортсменов.

Согласно временному указателю, асфальтированная часть дорожки предназначена только для передвижения на велосипедах и роликовых коньках. На асфальтированной части велодорожки запрещено гулять пешеходам, передвигаться с колясками, ездить на скейтах и самокатах.



Пешеходы могут гулять исключительно по 1,5-метровым обочинам с двух сторон велодорожки. Это касается также мамочек с детскими колясками и любителей нордической ходьбы.



О правилах передвижения по территории информирует специальный временный щит. Жителей просят быть внимательными на велотрассе, проявлять взаимоуважение и следовать установленным правилам.