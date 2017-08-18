Сегодня в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus был поднят вопрос о проекте строительства променада в микрорайоне Стропы вдоль берега озера. Напомним, что проект достаточно резонансный: изначально далеко не все горожане видели смысл в строительстве променада именно вдоль Стропского озера, многие хотели видеть его у Даугавы; в дальнейшем проект столкнулся с проблемами уже на стадии строительства.

Как уже сообщалось ранее, успешной реализации проекта мешают частники, которые официально выступили против строительства участка променада вдоль границы их владений. По словам представителей городской думы, требования слишком завышены и необоснованы. Несмотря на предложенный компромиссный вариант, договориться с собственниками земли Думе не удалось.



О том, как продвигается работа на данный момент, рассказал руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс:



- Мы подали просьбу в Хозяйственный комитет сократить проект, так как есть проблемы с собственниками и с качеством проекта. Собственники говорят, что променад будет проходить слишком близко к их собственности. В итоге до конца сентября будет построена только часть променада - от больницы до насосной станции. Будем ждать решения от комитета о том, как дальше нам поступать. Скорее всего будет объявлен новый конкурс на проектирование участка от стоянки до пляжа "Стропу вилнис"», - сказал Айвар Пуданс.