12 августа в вечернее время сотрудники поста видео наблюдения Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировали нападение двух молодых мужчин на человека постарше, применили к нему физическую силу в попытке отобрать у жертвы вещи.

Информации о происшествии была оперативно передана ближайшему к месту ЧП экипажу полиции. Нападавшие, заметив приближение полицейских, бросились бежать, однако сотрудникам полиции удалось их догнать и задержать.



На место были вызваны также сотрудники медицинской помощи, которые оказали помощь пострадавшему мужчине.