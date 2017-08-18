Идет активное обсуждение потери Даугавпилсом возможности проведения в прошлом году Чемпионата Европы по боксу. Несмотря на то, что руководство прошлой думы скрыло от горожан полученное от Латвийской Федерации бокса письмо, все тайное рано или поздно становится явным. Отказ Федерация бокса Латвии обосновала недоверием выбранной ответственной персоне за проведение мероприятия, которым был назначен Евгений Хлопок. В частности, Федерация бокса не доверяла данному господину в решении финансовых вопросов. Теперь же выясняется, что не видят в г-не Хлопке серьезного компетентного специалиста не только боксеры.





Пару недель назад Евгений Хлопок возглавил Общественную рабочую группу по решению финансовых вопросов спидвея. На встрече с руководством города и болельщиками он позволил себе резкие критические замечания в адрес спортсменов других видов спорта, в частности, в адрес борцов.



Президент Федерации борьбы Дзинтарс Урбанчикс, побывавший недавно в нашем городе, услышав скандальную речь Хлопка, заявил о его некомпетентности. Руководство федерации возмутило заявление г-на Хлопка о том, что даугавпилсские борцы не достигают высоких результатов, и подверг сомнению необходимость их финансирования (спидвей, по мнению Хлопка, гораздо важнее и нужнее для города, а гонщики, якобы, выступают лучше, чем борцы).



Комментируя скандальное заявление, Глава Федерации борьбы Дзинтарс Урбанчикс сказал следующее:



-Традиции у нас в Даугавпилсе очень большие. Наша четырехкратная чемпионка Европы Анастасия Григорьева - это успех для всей Латвии, это лицо страны. Никита Масюк занял в прошлом году пятое место в играх. Екатерина Ермаленок выиграла кадетский чемпионат Европы. Это очень хороший результат. На грядущий Чемпионат мира в Париже поедут три спортсмена от Латвии, и все трое - из Даугавпилса. Участие Анастасии Григорьевой и Никиты Масюка оплачивает Федерация, а Александра Юркьяна - самоуправление. А г-н Хлопок некомпетентен в вопросах борьбы. Говорить о чем-то может только федерация (о победах и о результатах), а он к федерации никакого отношения не имеет, и за последние годы к развитию борьбы тоже никакого отношения не имел, и свой вклад не вложил".



Таким образом, выясняется, что имя человека, который "вызвался помочь" городу в решении финансовых проблем Даугавпилсского спидвейного клуба "Локомотив", высказываются с недоверием и обвиняют в некомпетентности уже две спортивных Федерации Латвии. Насколько же продуктивной будет помощь Евгения Хлопка городу в вопросах спидвея - покажет время. Пока же городское руководство ждет от него настолько же активных действий, как и слов.

