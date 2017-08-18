Депутаты приняли к сведению подготовленную работниками Департамента развития информацию о реализации проектов по повышению энергоэффективности зданий самоуправления. Жаркие дискуссии были по проекту модернизации Школы Саулес.

Для рассмотрения депутатам были предъявлены два варианта реализации этого проекта – разделить проект на части, либо реализовать весь проект сразу. Заместитель председателя городской Думы Ливия Янковска высказала уверенность в том, что все необходимо делать в комплексе, чтобы не терять время и по возможности закончить проект в полном объеме. Если проект делить на части, можно потерять возможность реконструкции здания бывшего «Дайльраде». Реализация проекта позволить создать целый архитектурный комплекс. В выигрыше будет не только учащиеся школы Саулес, но и воспитанники Детской художественной школы, которые смогут учиться в новых помещениях. Школа готова развивать образование по интересам, а также реализовывать другие художественные проекты.



Депутаты проголосовали за комплексную реализацию проекта, хоть это и требует больше средств. Вопрос еще рассмотрит Финансовый комитет.



Рассматривался вопрос о проекте по модернизации материально-технической базы и инфраструктуры Даугавпилсской государственной гимназии. Общая стоимость проекта – 3,2 млн.евро. Закончился конкурс на право ведения строительных работ и сейчас есть возможность начать стройку. Депутаты утвердили это решение.