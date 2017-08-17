Сегодня, 17 августа, скоропостижно скончалась Айя Пупиня - талантливый ученый, верная спутница Михаила Пупиньша - биолога, директора Латгальского зоосада.



В последние годы Айя и Михаил активно боролись за восстановление справдливости по делу хладнокровного убийства их дочери Элины Пупини.



Редакция портала Nasha.lv приносит искренние соболезнования семье, родным и близким Айи Пупини.



Вечная память!



В ближайшее время будет сообщено о дате и времени прощания с Айей Пупиней.