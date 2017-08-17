Сегодня, 17 августа, Социальный комитет Даугавпилсской думы поддержал ряд поправок в нормативных актах, направленных на расширение поддержки приемных семей. Новый проект преследует цель активизации движения приемных семей в Даугавпилсе и улучшения качества жизни детей, оставшихся без родительской опеки и принятых в приемные семьи.

Размер пособий от самоуправления (на содержание и приобретения мягкого инвентаря) на ребенка, воспитываемого в приемной семье, составит 300 евро. Такая финансовая поддержка является второй по величине после Риги, по сравнению с другими самоуправлениями Латвии. Помимо этого, дума предусмотрит новой вид помощи приемным семьям из Даугавпилса в размере 600 евро в год для более успешной социализации ребенка. Таким образом, у приёмных родителей будет больше возможностей отправить детей в детские лагеря, на экскурсии и кружки по интересам.

По оценке Сиротского суда, в Латвии существует острая нехватка приемных семей. В результате на размещение детей в приемной семье в буквальном смысле - очередь. Приемные родители предпочитают заключать договор с теми самоуправлениями, которые обеспечивают им лучшие социальные гарантии. Сиротский суд Даугавпилса ежегодно размещает в приемных семьях в среднем 10 детей. Всего в них живут 42 ребенка из нашего города. При этом, непосредственно в Даугавпилсе в настоящее время находится всего 6 детей. Остальные дети переезжают в Латгалию и другие города Латвии.

«С сожалением надо признать, что семьи из Даугавпилса мало информированы о возможности получения статуса приемных семей, - отмечает председатель Комитета Даугавпилсской думы по социальным вопросам Марьяна Иванова-Евсеева, - Кроме того, размер помощи, ранее предлагаемый самоуправлением, являлся недостаточным. Пособия не пересматривались последние 7 лет, в то время как расходы на содержание детей с каждым годом растут. Это признают и приемные семьи, и Социальная служба города. В результате, из 575 приемных семей, существующих в Латвии, в Даугавпилсе зарегистрированы всего десять. Надеемся, что благодаря новой программе, к концу 2018 года приемных семей в Даугавпилсе станет в два раза больше, и наши даугавпилсские дети смогут остаться в родном городе».

Проект поддержки приемных семей предусматривает ряд инициатив.

Во-первых, будет увеличено пособие на содержание ребенка до 170 евро в месяц (было 115 евро), пособие на покупку мягкого инвентаря - до 130 евро в месяц (было 85 евро). Данная помощь будет «следовать» за даугавпилсским ребенком, принятом в приемную семью, независимо от места жительства семьи.

Во-вторых, будет введен новый вид пособия для эффективной социализации и воспитания ребенка, в размере 600 евро в год. Пособие будет выплачиваться приемным семьям, задекларировавшим свое место жительства в Даугавпилсе. Оно предназначено для оплаты любого рода мероприятий, дополнительного обучения ребенка и, расширения его кругозора.

В-третьих, будет внедрено единоразовое пособие в размере 70 евро, выплачиваемое непосредственно при размещении ребенка в приемную семью. Данная поддержка необходима, чтобы новые родители имели оперативные средства для покупки самого необходимого ребенку: продуктов, одежды, постельного белья.

В-четвертых, наравне с многодетными семьями, приемные семьи будут получать ежегодное единоразовое пособие на покупку школьного инвентаря к началу учебного года. Для дошкольников его размер составит 25 евро, для первоклассников – 50 евро, для учащихся основной, средней и профшколы – 35 евро. Данное пособие будет выплачиваться всем даугавпилсским детям, принятым в приемные семьи.

В-пятых, в этом году будет разработана специальная программа реабилитации, расширены возможности получения помощи психолога и услуг дневного центра. «Этот вид помощи крайне важен для приемных детей и их новых родителей, - поясняет Иванова-Евсеева, - Малыши зачастую имеют серьезные отклонения в поведении, разную степень умственного развития, психические заболевания и проблемы со здоровьем. Ухаживать и воспитывать такого ребенка – большая ответственность, разделить которую наравне с родителями обязана Социальная служба и специалисты. Как найти общий язык с ребенком, как преодолеть поведенческий кризис, как подготовить его к школе и адаптировать в коллективе – здесь требуется комплексный подход и специальное обучение родителей. Кроме того, нашим приемным семьям попросту нужна площадка для общения, обмена опытом и знаниями. В летний период самоуправление будет обеспечивать ребенку возможность занятий с педагогами в дневном центре, чтобы родители могли «перевести дух» и заняться домашними делами».

Финансирование для обеспечения программы помощи приемных семей будет изыскано из средств Социальной службы. Планируется, что в рамках бюджета Социальной службы в 2018 году для программы поддержки приемных семей будет зарезервировано 165000 евро. В 2017 году на эти цели было предусмотрено 108000 евро.