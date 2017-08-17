17 августа в эфир радио Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры престолов".
Главные темы программы:
1. Печально, но факт. "Работа" Молодежного департамента вновь не дала возможности Даугавпилсу стать молодежной столицей Латвии.
2. Вчера и сегодня. Дума продолжает получать жалобы на состояние муниципального жилья. Как новая власть решает вопросы, годами не решаемые прошлым созывом думы.
3. Страсти по спидвею. Манипуляции и спекуляции на теме будущего спидвея в Даугавпилсе. Клуб "Локомотив" саморучно уничтожает спидвей. Анализ ситуации, новые факты, свежие выводы и предложения.
4. Опять двойка. Кто и почему лишил Даугавпилс Чемпионата Европы?
5. Слепое замыливание. Президент Федерации по борьбе Дзинтарс Урбанчикс опроверг публичную речь Евгения Хлопка об отсутствии результатов у даугавпилсских борцов, назвав его некомпетентным в вопросах данного вида спорта.
Подробный обзор этих и других новостей слушайте в очередном выпуске программы "Игры престолов" от 17 августа.
1. Печально, но факт. "Работа" Молодежного департамента вновь не дала возможности Даугавпилсу стать молодежной столицей Латвии.
2. Вчера и сегодня. Дума продолжает получать жалобы на состояние муниципального жилья. Как новая власть решает вопросы, годами не решаемые прошлым созывом думы.
3. Страсти по спидвею. Манипуляции и спекуляции на теме будущего спидвея в Даугавпилсе. Клуб "Локомотив" саморучно уничтожает спидвей. Анализ ситуации, новые факты, свежие выводы и предложения.
4. Опять двойка. Кто и почему лишил Даугавпилс Чемпионата Европы?
5. Слепое замыливание. Президент Федерации по борьбе Дзинтарс Урбанчикс опроверг публичную речь Евгения Хлопка об отсутствии результатов у даугавпилсских борцов, назвав его некомпетентным в вопросах данного вида спорта.
Подробный обзор этих и других новостей слушайте в очередном выпуске программы "Игры престолов" от 17 августа.