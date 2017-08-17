Янис Кемерс, будущий пенсионер, Нортгемптон, Великобритания, 17 августа 2017 г. 10:00
- Я хотел бы выразить мысли иностранных пенсионеров латвийского происхождения о двойном налогообложении пенсий иностранных пенсионеров и рекомендации по решению этой проблемы.
Я живу и работаю в Великобритании и через восемь лет получу латвийскую и британскую пенсию, поэтому проблема коснется и меня. Я уже два года опрашиваю людей, оказавшихся в такой же ситуации, и их немало.
По крайней мере 50–70% будущих иностранных пенсионеров не хотят возвращаться в Латвию, и причина связана именно с их пенсиями и латвийскими налогами. Если они вернутся, то будут терять 500–800 евро каждый месяц, которые получали бы за границей в форме разных привилегий, и, во-вторых, в Латвии им придется дополнительно выплачивать 100 евро каждый месяц - двойной налог, который распространяется на иностранные пенсии.
Это не латвийские пенсионеры, и почему Латвия должна о них думать? Причина проста - иностранные пенсионеры латвийского происхождения потенциально являются крупнейшим инвестором в Латвии, готовым инвестировать ежегодно более 200 млн евро. Двойной налог для них уже в ближайшее время будет приносить Латвии убытки до 300 млн евро из-за неполученных или вывезенных инвестиций, а также 62 млн евро в год неполученного налога.
За границей живут 35 тыс. латвийских подданных предпенсионного возраста. Каждый из них мог бы ввозить в среднем 500 евро в месяц или 6000 в год. Эти люди тратили бы в Латвии свои пенсии (около 200 млн евро в год), еще 40 тыс. евро составил бы налог с оборота с этих инвестиций.
Всех этих денег Латвия не получит, если не создать для иностранных пенсионеров таких условий, при которых они захотели бы вернуться.
Одна из причин, почему латвийцы продолжают выезжать за границу - там находимся мы, пенсионеры, их родители и родственники. У нас огромный опыт работы за границей, которым мы можем поделиться.
Двойной налог для иностранных пенсионеров способствует отъезду из Латвии тех, кто работает и платит налоги, в том числе молодежи и молодых семей. Этот налог мотивирует граждан Латвии не возвращаться.
По крайней мере 50–70% будущих иностранных пенсионеров не хотят возвращаться в Латвию, и причина связана именно с их пенсиями и латвийскими налогами. Если они вернутся, то будут терять 500–800 евро каждый месяц, которые получали бы за границей в форме разных привилегий, и, во-вторых, в Латвии им придется дополнительно выплачивать 100 евро каждый месяц - двойной налог, который распространяется на иностранные пенсии.
Это не латвийские пенсионеры, и почему Латвия должна о них думать? Причина проста - иностранные пенсионеры латвийского происхождения потенциально являются крупнейшим инвестором в Латвии, готовым инвестировать ежегодно более 200 млн евро. Двойной налог для них уже в ближайшее время будет приносить Латвии убытки до 300 млн евро из-за неполученных или вывезенных инвестиций, а также 62 млн евро в год неполученного налога.
За границей живут 35 тыс. латвийских подданных предпенсионного возраста. Каждый из них мог бы ввозить в среднем 500 евро в месяц или 6000 в год. Эти люди тратили бы в Латвии свои пенсии (около 200 млн евро в год), еще 40 тыс. евро составил бы налог с оборота с этих инвестиций.
Всех этих денег Латвия не получит, если не создать для иностранных пенсионеров таких условий, при которых они захотели бы вернуться.
Одна из причин, почему латвийцы продолжают выезжать за границу - там находимся мы, пенсионеры, их родители и родственники. У нас огромный опыт работы за границей, которым мы можем поделиться.
Двойной налог для иностранных пенсионеров способствует отъезду из Латвии тех, кто работает и платит налоги, в том числе молодежи и молодых семей. Этот налог мотивирует граждан Латвии не возвращаться.