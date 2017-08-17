Совсем скоро начнется учеба в ВУЗах Латвии. Абитуриенты в большинстве своем уже выбрали учебные заведения, где хотят получать образование, однако в некоторых из них еще длятся дополнительные наборы. Министерстов образования предупреждает молодых людей о том, что к выбору ВУЗа стоит подойти основательно и в первую очередь проверить наличие аккредитации у учебного учреждения, чтобы потраченное время и деньги не оказались выброшенными на ветер.

В прошлом году лишился своей аккредитации Латвийский бизнес-колледж. Сейчас учебное заведение переименовали. Однако под новым названием он остался вузом без аккредитации. В Министерстве образования призывают будущих студентов быть внимательными и обходить стороной три латвийских учебных заведения.



«LBK сейчас назвали себя TM Education centre. Да, он не имеет аккредитации. Есть еще Eiropas tālmācības skola, они предлагают дистанционное образования, но у них нет аккредитации. Есть такая Hotel school Viesnīca biznesa koledža. Вот эти два колледжа и одна дистанционная школа не имеют аккредитации», — рассказывает представитель МОН Диана Лайпниеце.



Если же говорить в целом, то опасаться латвийскому студенту нечего. У большинства вузов с аккредитацией все в порядке.