17 августа начинается трехдневный визит чрезвычайного и полномочного посла Казахстана В. Е. Бауржана Мухамеджанова.

В первый день визита посол встретится с председателем Даугавпилсской городской думы Андреем Элксниньшем, ознакомится с Даугавпилсской крепостью и Центром Марка Ротко. В 16.30. в Даугавпилсском Университете состоится презентация книги казахского народного поэта Абая «Слова назидания», впервые переведенной на латышский язык. В конце первого дня своего визита Бауржан Мухамеджанов посетит Даугавпилсский театр, где в концерте, посвященном королю танго Оскару Строку, выступит представитель Казахстана Алибек Алядиев.

18 августа повестка дня будет отдана экономическому сотрудничеству. В Белом зале Центра латышской культуры в 15.10. начнется Международный бизнес-форум «Экономические перспективы сотрудничества Казахстана, Даугавпилса и Латгальского региона». Посол планирует ознакомиться с возможностями предпринимательства в нашем городе и регионе, а также с преимуществами Латгальской специальной экономической зоны. Бауржан Мухамеджанов посетит предприятия Даугавпилса. В конце дня в 16.45. в Центре латышской культуры запланирована встреча с представителями средств массовой информации.