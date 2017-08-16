Вечером 16 августа в Большом зале Даугавпилсской думы состоялось открытое собрание жителей с руководством города и руководством предприятия Жилищно-коммунального хозяйства города. I

На встречу с городским руководством по вопросам обхозяйствования многоквартирных домов собралось несколько сотен жителей. Старшие по дому изначально внимательно выслушали мэра города, который рассказал о планах и приоритетах работы в сфере ЖКХ.



Главные темы обсуждения касались состояния дворовых территорий, ремонта многоквартирных домов, проблем с нераспределенной водой, а также обслуживанием клиентов.



Своим видением как повысить участие жителей в программах самоуправления по софинансированию поделился вице-мэр Валерий Кононов. В частности, он сказал, что самоуправление будет рассматривать возможность повышения софинансирования по всем программам повышения энергоэффективности.



Председатель хозяйственного комитета Игорь Прелатов подробно рассказал о планах Даугавпилсского самоуправления по ремонту дорог и дворовых территорий, расширения стоянок и городского освещения. Он выразил уверенность, что впредь диалог самоуправления с жителями будет более продуктивным и полезным для обеих сторон.



Старшие по дому выступили с рядом инициатив, каждая из которой будут рассмотрена в ближайшее время. Одной из главных просьб жителей стала помощь думы в подготовке технической документации перед началом проведения работ по реновации и утеплению.



Старшие домов также жаловались на внутреннюю коммуникацию с жильцами, при которой собрать 51% голосов для принятия решения практически невозможно.



Жителей интересовал вопрос вывоза мусора, установка индивидуальных счетчиков, ремонт дворов и благоустройство дворых территорий, отопление, а также другие актуальные вопросы.



Встреча продлилась около двух часов, но была полезной и продуктивной уже на этапе коммуникации как для руководства города, так и для всех присутствующих. Тем не менее, в ходе встречи было понятно, что к работе ПЖКХ у горожан множество замечаний, которые будут учтены новым руководством города.



Примечательно, что Евгений Оленов, присутствующий в зале, в беседе с жителями участия не принял.