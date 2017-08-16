19 августа с 10.00 до 14.00 в Даугавпилсе в сквере А. Пумпура пройдет Праздник меда и чеснока «Сладкий как мед, сильный как чеснок!».

Центр латышской культуры, Общество пчеловодов Латвии и хозяйства по выращиванию чеснока приглашают даугавпилчан и гостей города посетить праздник, насладиться дегустациями, сделать покупки на крестьянском рынке, участвовать в конкурсах.

На празднике играют духовой оркестр “Daugava”, “Slavenais Jersikas orķestris” и группа “Riči Baltican”.