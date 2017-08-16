Водитель, въехавший в жилой дом на Гриве 22 июня этого года, был пьян (1,76 промилле) и никогда не имел водительских прав. Об этом СМИ сообщила старший специалист Госполиции Ксения Белова.

Напомним, что ДТП произошло 22 июня на ул. Пардаугавас. Пьяный, как теперь уже выяснилось, мужчина 1994 г.р. не владея в достаточной мере навыками вождения (никогда не получал водительских прав) на скорости протаранил на BMW автомобиль марки Mercedes, снес угол гаража одного из домов на улице Пардаугавас и врезался в соседний дом. Машина застрявшая в стене, простояла там 11 дней, пока специалисты смогли ее оттуда вытащить.



Виновнику происшествия грозит наказание за вождение транспортного средства без прав и в нетрезвом виде.