Предприятие жилищно-коммунального хозяйства неправильно выставляло счета жителям многоквартирных домов. О данной ситуации журналистов проинформировал мэр города Андрей Элксниньш.

Еще в январе этого года Даугавпилсская Дума получила претензию от Бюро по защите прав потребителей по поводу того, что жителям необоснованно распределяются счета за вывоз бытовых отходов. То есть, одни дома переплачивают, другие - недоплачивают, а четкие критерии того, как перераспределяется общая масса бытовых отходов на каждого конкретного жителя, отсутствуют.

«Мы подсчитали, что за 7 месяцев этого года размер переплаты со стороны жителей многоквартирных домов составил более 100 тысяч евро. Если будет техническая возможность, мы подсчитаем ущерб и за предыдущие годы. Эти деньги дума намерена вернуть жителям», - пояснил председатель Даугавпилсской Думы Андрей Элксниньш.

По мнению мэра, деньги должны быть возвращены либо непосредственно жителям, либо зачислены в накопительные фонды тех многоквартирных домов, с которых данная сумма была необоснованно взыскана. Рассматривается также вопрос об ответственности руководства ПЖКХ, которое эту ситуацию допустило

На следующей неделе на очередном заседании Городской думы руководство ПЖКХ должно будет отчитаться перед депутатами по этому вопросу.