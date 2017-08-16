В результате закупочной процедуры в школах города начнет работу новый поставщик услуг по питанию учащихся. Отметим, что до сих пор фирма – победитель закупки в Даугавпилсе не работала. До начало учебного года осталось немного времени, но, несмотря на это, питание в школах обещают обеспечить в положенный срок.

Куратор сферы образования – заместитель председателя городской думы Ливия Янковска пояснила, что в настоящее время специалисты Управления образования и школ города уже работают с новой фирмой, которая выиграла в конкурсе на обеспечение школьников питанием. Со стороны Думы обеспечен строгий контроль, чтобы, начиная уже с 1 сентября школьники были накормлены.