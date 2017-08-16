На очередной встрече с журналистами председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш проинформировал о том, что 17 августа на заседании Финансового комитета будут рассматриваться вопросы о выделении средств на спортивные дисциплины, в том числе на хоккей.

Первый заместитель председателя Рихард Эйгим рассказал о ситуации в хоккее. Для развития этого вида спорта планируется выделить 30 тыс евро. Уже отправлена заявка на выступление в 1 лиге от команды Даугавпилса. Вице-мэр отметил, что со стороны самоуправления делается все возможное, чтобы даугавпилчане могли играть и в высшей лиге.