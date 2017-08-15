В редакцию портала Nasha.lv обратился житель Даугавпилса, который столкнулся с весьма неприятной ситуацией, связанной с оказанием платных услуг предприятием Latvijas Pasts.

- В связи с необходимостью переехал из Риги в Даугавпилс. Так как переезд временный, декларированный адрес остался в Риге, но встал вопрос об оперативном получении корреспонденции. Обратившись на почту мне рассказали, что вопрос решается с помощью услуги Latvijas pasts - переадресация корреспонденции. Стоимость услуги для физического лица составляет 3,54 евро в месяц.



Написав в центральном отделении почты Даугавпилса заявление, и оплатив услугу, посчитал, что проблема с получением писем решена.



Каково же было мое удивление, когда спустя пару недель, приехав в Ригу, я обнаружил в своем почтовом ящике почтовое уведомление, в котором сообщалось, что заказное письмо ждет меня на столичной почте.



После моего обращения к руководству центрального офиса почты в Даугавпилсе, вопрос, казалось, был решен - уведомление было переправлено на указанный в заявлении адрес. Получить внятный ответ по какой причине оплаченная услуга не сработала - не удалось. "Лето, период отпусков, почтальон допустил оплошность, такого больше не повторится", - заверили меня на почте.



Но, не прошло и недели как история повторилась. Попросив рижских соседей контролировать мой почтовый ящик, спустя буквально несколько дней, на рижский адрес вновь пришло извещение об ожидающем меня заказном письме. И опять в Риге.



Ничего не хочу сказать плохого про руководство почты в Даугавпилсе - действительно стараются помочь и оперативно решить вопрос. Претензия у меня скорее к системе. Если мое заявление активировано в базе, если услуга оплачена и действует с определенной даты, почему она не оказывается должным образом? Почему она в принципе не оказывается? Неужели чтобы вовремя получать важные письма, в частности, документы - необходимо постоянно ездить в Ригу?



В наши дни, время - это главный и самый дорогой ресурс. И хоть 3,54 евро - деньги не очень большие, время, потраченное на выяснение обстоятельств и переговоры, порой дороже.



Хотел бы обратить внимание главного руководства Latvijas Pasts на более качественное выполнение своих услуг, которые они же сами прописали и установили за них плату. Иначе получается ситуация, при которой "утром деньги, а стулья как-нибудь потом, не в этот раз".