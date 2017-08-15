На финансовый комитет в этот четверг будет вынесен вопрос о дополнительной дотации для спидвея в размере 25 000 евро.

Как пояснило руководство города на сегодняшней пресс-конференции, ситуация такова: «мы (дума) получили счет от спидвейного клуба на 260 000 евро, однако при сотрудничестве ревизионного департамента и работников думы, а также клуба "Локомотив" счет сократился с 260 000 до 170 000 евро. Нужно сказать спасибо ответственному сотруднику, который проанализировал все эти счета. В свою очередь дотационная часть в размере 25 000 евро необходима для того, чтобы клуб смог принять участие в соревнованиях, в которые прошел. Из этих денег 5 700 евро пойдут на покупку новых покрышек до конца сезона.»



Руководство города сегодня в очредной раз подчеркнуло, что дума спидвею будет помогать. Но все компании и структуры поддерживающие спидвей требуют прозрачности в отчетах клуба, а этой прозрачности «Локомотиву» еще предстоит достичь. Продолжается работа и над дальнейшим сокращением выставленного изначально счета в 260 000 евро. Дума планирует сумму счета еще сократить и прийти к объективным цифрам.