Сегодня на пресс-конференции в Даугавпилсской думе был поднят вопрос о муниципальном жилье. Первый вице-мэр Рихард Эйгим сообщил, что очередь из желающих получить квартиру движется, хоть и не так быстро, как многим того бы хотелось. Существенно ускорит процесс, а также сократит эту очередь, успешно реализованный проект реновации квартир в домах на ул. Гайсмас, 7 в микрорайоне Ругели и на ул. 18 Новембра.

Как рассказал вице-мэр, вчера к нему на прием приходила многодетная семья, у которой пять детей. Очередь на квартиры из многодетных семей не очень большая, но 9-10 месяцев им придется подождать, - сказал Р. Эйгим. Для таких семей нужны большие квартиры (трех- и четырехкомнатные), они есть, но требуют ремонта, а это большие затраты. Тем не менее первый вице-мэр пообещал, что проблема с муниципальным жильем в городе будет решена в течение 1 или 1,5 лет.