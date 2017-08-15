19 августа, во время праздника города Риги, на ярмарке «Кусочек Латвии», Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления будет популяризировать туристический потенциал города Даугавпилс.

Посетители ярмарки смогут ознакомиться с путеводителем Даугавпилса, новыми туристическими картами, а также с различными информационными материалами туристических объектов и предпринимателей города. Посетителям мероприятия предложат информацию о Музее шмаковки, Арт-центре имени Марка Ротко, Дроболетейном заводе, Даугавпилсском краеведческом и художественном музее, Даугавпилсском театре, синагоге и музее «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», детском центре любознания «Zinoo Daugavpils», Центре летучих мышей, парке приключений «Daugavpils Tarzāns» и других.

Уже в третий раз на праздник города Риги съезжаются представители разных регионов и больших городов Латвии, в том числе и представители Даугавпилса. Во время ярмарки,

рижане и гости города будут приглашены отправится в путешествие по Латвии и ознакомятся с туристическим предложением нашей страны. На ярмарке «Кусочек Латвии» своими изделиями будут радовать мастера из разных регионов, а также будет предусмотрена культурная программа.

Участие в данном мероприятии, которое проводится в то время, когда активный туристический сезон постепенно подходит к концу, является хорошей возможностью вызвать интерес у туристов ознакомиться с Даугавпилсом и его туристическими продуктами в осенне-зимний период.