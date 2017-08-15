На прошедшей неделе на состоявшемся аукционе в Риге Даугавпилсская городская дума приобрела объект, ранее принадлежавший Латвэнерго. Земельный участок немногим менее двух гектаров с постройками по адресу Нометню. 159 удалось приобрести за 103 600 евро. Четыре строения площадью 2545 кв.м. находятся в хорошем техническом и визуальном состоянии, о чем наша съемочная группа смогла убедиться лично, выехав на объект вместе с депутатом городской думы, председателем Жилищного комитета Михаилом Лавреновым, исполняющим обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи Михаилом Енбаевым и представителями этого департамента.

Здесь действующие отопительная система, водопровод и канализация, а также вся электроинсталляция Сохранен бассейн, банный комплекс. В нормальном состоянии складские помещения.

Приобрели недвижимость для дальнейшего развития материально-технической базы спортивной инфраструктуры города. Административное здание площадью 1340 квадратных метров собираются использовать для отдыха и размещения спортсменов во время сборов и соревнований, производственные и складские помещения – для хранения инвентаря, оборудования и хозяйственных нужд. База выгодно отличается от стропской базы «Дзинтариньш» возможностью круглогодичного приема спортсменов.

Здесь хватит места представителям всех видов спорта, культивируемых в Даугавпилсе, а учитывая более 40 гектар земли самоуправления вокруг объекта, есть и более грандиозные планы. У футболистов особые виды на данную территорию – создание Латгальского регионального футбольного центра.

Отметим, что именно футбольная инфраструктура города в скором будущем будет интенсивно развиваться. Об этом шла речь и на встрече первого вице-мэр города Рихард Эйгима с представителями Правления Федерации футбола Латвии. Обсуждалось в частности реновация Эспланады. Федерация готова финансировать замену покрытия, однако на условии, что Дума обеспечит освещение, установит трибуны и раздевалки для спортсменов. И здесь надо поспешить, ведь технология обновления ковра подразумевает положительную температуру воздуха и качественно подготовленное основание. Обеспечить его – дело Даугавпилсского самоуправления.

Представители Латвийской Федерации футбола высоко оценили стремление Даугавпилсской Думы развивать инфраструктура спорта и уверили городское руководство в поддержке всех начинаний. Что касается развития будущего спортивного объекта в Ругелях, есть все основания полагать, что городской спорт только выиграет от нового приобретения самоуправления. Дело – за временем и хозяйским подходом к поставленной задаче.