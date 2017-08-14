Ни для кого не секрет, что платежеспособность даугавпилчан по сравнению с жителями других городов, территориально расположенных ближе к столице, далека от желаемой. Зарплаты, которые получают жители нашего города в разы отстают от зарплат в центральных районах Латвии. Одновременно с этим, налоги, стоимость части услуг, а также цены в магазинах для всех жителей государства остаются схожими, поэтому, исследования неоднократно указывают на то, что уровень в жизни во втором по величине городе Латвии едва ли соответствует среднему по стране.

При этом, львиную долю тех невысоких зарплат, которую получает значимая часть жителей Даугавпилса, "съедают" коммунальные счета. Заплатив за электричество, воду, услуги ПЖКХ, телекоммуникации, в карманах остаются считанные копейки. Нельзя не отметить, что самой тяжелой ношей для горожан остаются счета за отопление. И если в летний период этот вопрос не так сильно тревожит кошельки наших жителей, то с наступлением холодов, счета предприятия "Daugavpils siltumtīkli" вновь станут для города актуальностью номер один.



О неспособности даугавпилчан справляться с непомерными счетами говорит и долг горожан перед предприятием "Daugavpils siltumtīkli". По данным Теплосетей, на 1 июля 2017 года жители Даугавпилса должны предприятию за услуги теплоснабжения 3 580 498 евро.



Примечательно, что в марте текущего года долг горожан за потребленную теплоэнергию был на 204 тысячи евро меньше, и составлял 3 375 613 евро. В свою очередь на 1 января этого года он был - 3 248 772 евро. Таким образом, за полгода долг горожан за тепло вырос на 331 726 евро.



Сравнивая долги горожан перед предприятиями, обеспечивающие крупные города теплом, нельзя не отметить, что клиенты Rīgas siltums задолжали предприятию около 2,5 млн.евро, что на миллион меньше, чем долг даугавпилчан своему предприятию.