Здание бывшего мебельного комбината по адресу Сигулдас, 6б, с 1995 года постепенно разрушается. Ныне оно представляет пустующее разваливающееся здание, лишь отдаленно напоминающее о некогда успешно развивающемся производстве.

Жители улицы Сигулдас, чьи окна выходят на призраки некогда развивающегося города, годами призывают руководство города обратить внимание на опасное строение.



Очередная попытка была предпринята жительницей дома по адресу Сигулдас, 21, которая актуализировала волнующий вопрос соседства с «гнилым зубом» бывшего мебельного комбината в программе «Диалог с городом».



Здание уже долгие годы стоит без охраны, дети бьют остатки окон, повсюду валяются стекла, с верхних этажей падают кирпичи, люди без постоянного места жительства жгут в бесхозном здании мусор, нередко замечены и наркоманы, - сообщила жительница дома по ул.Сигулдас.



Разумеется, подобное соседство доставляет жильцам близлежащих домов массу дискомфорта, когда в вечернее время и на улицу-то выйти страшно.



К тому же, здание бывшего мебельного комбината становится частым «фигурантом» полицейских и пожарных сводок. Чаще всего причиной вызовов по этому адресу становятся пожары. Чаще всего виноваты в них бомжи, которые облюбовали помещения бывшего мебельного комбината под ночлежку.



Вице-мэр Валерий Кононов, получив вопрос взволнованных жителей, предложил в качестве первого шага обследование обозначенного здания специальной комиссией.



- В компетенции самоуправления есть возможность создать комиссию по обследованию здания. В качестве первого шага предлагаю такое решение. Дума оценит является ли это здание угрозой для жизни и здоровья людей. В том случае, если такая угроза есть — заброшенное здание на ул.Сигулдас, 6б, будет признанно опасным. Параллельно с этим будет установлен собственник здания. Первым этапом воздействия на собственника будут штрафы, но если и эта мера не поможет, у думы есть право принять решение о сносе здания, ликвидировать опасное строение, после чего выставить собственнику счет, - пояснил Валерий Кононов.





Есть надежда, что со временем, заброшенных зданий, собственники которых давно махнули рукой на свою недвижимость, станет меньше.



Учитывая тот факт, что Даугавпилс перенял президентство в Ассоциации больших городов Латвии, для города теперь крайне важно соблюдать свое лицо как в делах, так и в своем внешнем облике.