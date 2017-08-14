Несмотря на то, что пальму первенства по числу ДТП в Даугавпилсе уверенно удерживает улица Ятниеку, перекресток улиц Райня и Виестура также продолжает оставаться в топе наиболее опасных для водителей и гостей нашего города.

Не более, чем полгода назад даже активно обсуждался вопрос обустройства в этом месте светофора. Жаркие дискуссий разделили общество автовладельцев на две части - одни активно призывали к регулировке данного перекрестка, другие - были категорически против. По словам экспертов, светофор на данном участке смог бы остановить череду аварий, но, одновременно с этим, стал бы причиной существенных пробок, так как интенсивность движения на этом участке дороге достаточно большая.



В то же время, оставив всю ответственность за безопасность движения на долю водителей, перекресток продолжает собирать печальные истории дорожно-транспортных происшествий.



Так, сегодня утром, 13 августа, в районе 8 часов утра проезжую часть на перекрестке улиц Виестура и Райня не смогли поделить водители автомобилей FIAT и NISSAN.



В Госполиции сообщили, что при движении, мужчина 1955 г.р., управляя автомобилем марки FIAT, не уступил дорогу движущемуся по главной дороге водителю автомобиля NISSAN, которым управлял 23-летний мужчина.



На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции, которые призваны установить обстоятельства ДТП. Для "очистки" проезжей части потребовался эвакуатор. Люди в аварии по счастливой случайности не пострадали.



Портал Nasha.lv призывает водителей быть более внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Через пару недель дети отправятся в школы, поэтому автовладельцам придется в разы увеличить внимательность при движении по дорогам города.