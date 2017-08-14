Для жителей микрорайона Ругели, которые ежегодно сталкиваются с проблемой затопления паводковыми водами, не теряет актуальность вопрос строительства защитной дамбы. По первоначальным планам строение должно пролегать от улицы Бругю в Гайке, вдоль всего берега реки, вплоть до улицы Дарзниеку около ругельского котлована.

Как пояснил в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus вице-мэр Валерий Кононов, идея строительства защитной дамбы не откинута. Подан проект на строительство, состоящий из двух частей.



- Вопрос защиты прибрежных территорий от паводковых вод может быть решен только в комплексе. Первое - это защитная дамба вдоль реки, второе - станция на реке Лауцеса.



Однако, как пояснил Валерий Кононов, на строительство станции заявлены космические цены. Огромные средства потребуются также и на содержании станции.



Тем не менее, понимая актуальность проблемы, и желая наконец-то решить вопрос затопления жилого массива микрорайона Ругели, Даугавпилсская дума ведет активную работу с Министерством.



По словам Валерия Кононова, руководство думы будет искать решения, чтобы построить столь важный объект до 2020 года.