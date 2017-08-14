Совсем недавно в Даугавпилсе горел жилой, двухэтажный дом. В этой истории есть два момента. Первый - в доме, возможно, долгое время работала «точка», а второй - незадолго до пожара здание было застраховано на кругленькую сумму.

Жильцы дома считают, что произошел умышленный поджог. А соседи рассказали передаче Degpunktā, что в доме работала «точка» по продаже нелегального алкоголя.



В Государственной-пожарно спасательной службе (ГПСС) рассказали, что для тушения пожара были задействованы большие ресурсы. К счастью, удалось спасти от огня соседние здания.



В ГПСС рассказали, что пожар, скорее всего, вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.