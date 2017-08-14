11 августа на очередном заседании Даугавпилсской думы депутаты заслушали сообщение о закупке молочных продуктов для Даугавпилсских образовательных учреждений в 2015-2016 гг.

Из сообщения можно сделать вывод, что процесс планирования и хода закупки не был прозрачным.



Депутатам думы сообщили, что недавно выяснилось, что в Думе не могут найти подписанное ранее соглашение о поставке молочных продуктов. В свою очередь в соответствии с данным документом 29 августа 2016 года Даугавпилсская средняя школа №16 заключила договор о поставке продуктов.



О данных обстоятельствах необходимо проинформировать Бюро по надзору за закупками и правоохранительные органы для проведения проверки по факту возможного преступного деяния и вмешательства в процедуру закупки.