Даугавпилс на минувшей неделе принимал чемпионат Латвии U20по тяжёлой атлетике. В трёх весовых категориях на первую ступень пьедестала почёта поднимались хозяева помоста.

Чемпионами стали Эдвин Лазаревич (- 56 кг) с результатом – 77+95 (172 кг), Элмар Коледа (- 62 кг) – 104 +125 (229 кг), Артур Василёнок (- 77 кг) – 127 + 145 (272 кг).



В шаге от победы остановились Иван Тимощенко (- 77 кг) – 95 + 113 (209 кг), Олег Ружа (- 94 кг) – 110 + 125 (235 кг), Максим Колесников (- 69 кг) – 87+103 (190 кг).



Тройку замкнули Анджей Аустис (- 62 кг) – 68+88 (156 кг), Илья Соколов (- 69 кг) – 80+102 (182 кг), Волдемар Храпан (- 77 кг) – 80+108 (188 кг) и Герман Брикезс (- 105 кг) – 75+100 (175 кг).



Свою долю наград завоевали воспитанники Лудзенской спортшколы. Серебряным призёром стал Максим Петров (- 56 кг) – 70+82 (152 кг). Тройку замкнули Влад Прокофьев (- 56 кг) – 65+77 (142 кг), Линда Спружа - 77+84 (156 кг), Гунар Криеванс (- 85 кг) – 95+107 (202 кг).