Одно из обещаний, которое новая администрация Даугавпилса дала перед выборами, — создать сеть муниципальных аптек. Но одного лишь желания недостаточно. Вход на фармацевтический рынок строго регламентирован. Процедура одинакова как для частного бизнеса, так и для самоуправлений. Согласно действующему законодательству, муниципальную аптеку практически невозможно открыть в любом из городов Латвии. С целью ситуацию изменить Даугавпилсская дума готова обратиться в Суд Сатверсме, сообщает Latvijas Radio.

По словам заместителя директора Государственного агентства лекарств Яниса Звейниекса, реализовать эту идею не так-то просто.



«Одно из условий, позволяющих открыть муниципальную аптеку, — отсутствие аптек в радиусе 3 км. Но к Даугавпилсу это не относится, потому что там их достаточно много. Второе условие — отсутствие круглосуточной аптеки. В Даугавпилсе уже есть круглосуточная аптека, поэтому и этот критерий неприменим».



Хотя аптек в городе много, по словам врача и советника мэра Инты Вайводе, они доступны не везде, а их плотное расположение в центре сложилось исторически.



«В Даугавпилсе много аптек, сеть в городе густая, и их больше, чем допускают нормативные акты. Однако это исторически сложившаяся ситуация, поскольку ещё до принятия ограничений здесь работали аптеки. Они сохранили свои лицензии и до сих пор работают», — объясняет Вайводе.



Тем не менее, есть три района, где аптек нет, а ближайшая, например, от Крижи находится в 10-15 км. Поэтому жители рады любой аптеке, лишь бы была возможность купить лекарства ближе к дому.



В настоящее время в Латвии действуют три муниципальные аптеки: две принадлежат самоуправлению Екабпилсского края, а третья — Смилтенской краевой думе.



Даугавпилсская дума подала запрос в Государственное агентство лекарств, чтобы ведомство предложило свое решение сложившейся ситуации.