Одно из обещаний, которое новая администрация Даугавпилса дала перед выборами, — создать сеть муниципальных аптек. Но одного лишь желания недостаточно. Вход на фармацевтический рынок строго регламентирован. Процедура одинакова как для частного бизнеса, так и для самоуправлений. Согласно действующему законодательству, муниципальную аптеку практически невозможно открыть в любом из городов Латвии. С целью ситуацию изменить Даугавпилсская дума готова обратиться в Суд Сатверсме, сообщает Latvijas Radio.
По словам заместителя директора Государственного агентства лекарств Яниса Звейниекса, реализовать эту идею не так-то просто.
«Одно из условий, позволяющих открыть муниципальную аптеку, — отсутствие аптек в радиусе 3 км. Но к Даугавпилсу это не относится, потому что там их достаточно много. Второе условие — отсутствие круглосуточной аптеки. В Даугавпилсе уже есть круглосуточная аптека, поэтому и этот критерий неприменим».
Хотя аптек в городе много, по словам врача и советника мэра Инты Вайводе, они доступны не везде, а их плотное расположение в центре сложилось исторически.
«В Даугавпилсе много аптек, сеть в городе густая, и их больше, чем допускают нормативные акты. Однако это исторически сложившаяся ситуация, поскольку ещё до принятия ограничений здесь работали аптеки. Они сохранили свои лицензии и до сих пор работают», — объясняет Вайводе.
Тем не менее, есть три района, где аптек нет, а ближайшая, например, от Крижи находится в 10-15 км. Поэтому жители рады любой аптеке, лишь бы была возможность купить лекарства ближе к дому.
В настоящее время в Латвии действуют три муниципальные аптеки: две принадлежат самоуправлению Екабпилсского края, а третья — Смилтенской краевой думе.
Даугавпилсская дума подала запрос в Государственное агентство лекарств, чтобы ведомство предложило свое решение сложившейся ситуации.
«Одно из условий, позволяющих открыть муниципальную аптеку, — отсутствие аптек в радиусе 3 км. Но к Даугавпилсу это не относится, потому что там их достаточно много. Второе условие — отсутствие круглосуточной аптеки. В Даугавпилсе уже есть круглосуточная аптека, поэтому и этот критерий неприменим».
Хотя аптек в городе много, по словам врача и советника мэра Инты Вайводе, они доступны не везде, а их плотное расположение в центре сложилось исторически.
«В Даугавпилсе много аптек, сеть в городе густая, и их больше, чем допускают нормативные акты. Однако это исторически сложившаяся ситуация, поскольку ещё до принятия ограничений здесь работали аптеки. Они сохранили свои лицензии и до сих пор работают», — объясняет Вайводе.
Тем не менее, есть три района, где аптек нет, а ближайшая, например, от Крижи находится в 10-15 км. Поэтому жители рады любой аптеке, лишь бы была возможность купить лекарства ближе к дому.
В настоящее время в Латвии действуют три муниципальные аптеки: две принадлежат самоуправлению Екабпилсского края, а третья — Смилтенской краевой думе.
Даугавпилсская дума подала запрос в Государственное агентство лекарств, чтобы ведомство предложило свое решение сложившейся ситуации.
То есть фармацевту нельзя открыть свой бизнес.
На коррупцию похоже это.
Ведь нарушение основных прав.......
Где там наш гарант Конституции???????
Спит?
Она доктор, а не фармацевт!
Жаль по специальности для тебя не подходит.
Тебе психиатр нужен......