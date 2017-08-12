На заседании Даугавпилсской городской думы 11 августа депутаты приняли решение о создании Общественного консультативного совета (ОКС).
До сего момента в Думе действовали отдельные рабочие группы, в компетенции которых, было решение вопросов в различных сферах. Для того, чтобы сделать эту работу более эффективной, решено создать объединенный совет, который поможет решать вопросы, связанные с городской жизнью и развитием.
Совет будет консультативной институцией Думы. Его цель – обеспечить общественное соучастие в решении важных вопросов для города. Работу Совета будет определять Положение об Общественном консультативном совете.
В Совете будут работать 7 отделов:
Отдел планирования здравоохранения;
Отдел по делам религии;
Отдел по культуре и городской среде;
Отдел по способствованию экономики города;
Отдел консультаций предпринимателей;
Отдел спорта и активного отдыха;
Отдел по образованию и консультациям молодежи;
У решений Совета будет рекомендательный характер. За работу в Совете его члены не получат оплату. Работу Совета возглавит председатель Думы. Работа Совета будет проходить на заседаниях, которые будут открытыми, за исключением случаев, оговоренных в законе.
Задачи Совета: сотрудничество и обмен информацией между самоуправлением и обществом, определение приоритетов, которые затрагивают нужды жителей, работа с экспертами, способствование международному сотрудничеству и организация мероприятий по обмену опытом в вопросах развития города.
У членов Совета будет право принимать участие в заседаниях Думы и ее постоянных комитетов и выдвигать свои предложения.
Общественный консультативный совет планирует сотрудничать с представителями отраслей, структурными единицами Думы, учреждениями, обществами капитала, государственными и институциями самоуправления, обществами и общественными организациями.
Совет будет консультативной институцией Думы. Его цель – обеспечить общественное соучастие в решении важных вопросов для города. Работу Совета будет определять Положение об Общественном консультативном совете.
В Совете будут работать 7 отделов:
Отдел планирования здравоохранения;
Отдел по делам религии;
Отдел по культуре и городской среде;
Отдел по способствованию экономики города;
Отдел консультаций предпринимателей;
Отдел спорта и активного отдыха;
Отдел по образованию и консультациям молодежи;
У решений Совета будет рекомендательный характер. За работу в Совете его члены не получат оплату. Работу Совета возглавит председатель Думы. Работа Совета будет проходить на заседаниях, которые будут открытыми, за исключением случаев, оговоренных в законе.
Задачи Совета: сотрудничество и обмен информацией между самоуправлением и обществом, определение приоритетов, которые затрагивают нужды жителей, работа с экспертами, способствование международному сотрудничеству и организация мероприятий по обмену опытом в вопросах развития города.
У членов Совета будет право принимать участие в заседаниях Думы и ее постоянных комитетов и выдвигать свои предложения.
Общественный консультативный совет планирует сотрудничать с представителями отраслей, структурными единицами Думы, учреждениями, обществами капитала, государственными и институциями самоуправления, обществами и общественными организациями.