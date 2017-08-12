Завершились сборы (летний лагерь) для подготовки к соревнованиям спортсменов SOCHIN каратэ клуба. Сборы проходили совместно с Федерацией JKA Latvia. 10 дней на берегу моря на базе отдыха РТУ (Рониши) для 30 учеников SOCHIN прошли быстро и незаметно.

При жестком графике в день проходило по 4 тренировки. Отрабатывалась как физическая ,так и техническая подготовка спортсменов. Фактически ученики все 10 дней жили и тренировались в режиме армейской дисциплины. Каждая минута была расписана. Полоса спецназа (форсирование водного рубежа, преодоление возвышенности,бег по пересеченной местности,) очень понравилась ученикам и выявила сильнейших как среди старших команд,так и среди младших. Кросс по берегу моря в 10 км. определил самых выносливых. Конечно было также много игр, которые сблизили команду SOCHIN. Купание в море, обучение навыкам кобудо (холодное оружие), экскурсия в заповедник, игра в волейбол, футбол, большой теннис, - все это для детей было интересным. В конце сборов все ученики были поделены на три команды с заданием подготовить и показать спектакль на любую сказочную тему, в своей интерпретации. Родителям, которые были зрителями, показали «Красную шапочку», «Русалку», «Маша и Медведь» и показали замечательно, остроумно, с блестящим юмором . За 1,2,3 место все артисты были награждены призами. По окончанию лагеря состоялся экзамен, где ранг своего мастерства повысили все спортсмены.

Впереди у спортсменов SOCHIN выступление на Чемпионате Латвии по Олимпийскому каратэ. Чемпионат Латвии впервые в истории города проводится в Даугавпилсе , 24 сентября в Олимпийском Центре.Организует Чемпионат Латвии Федерация каратэ Латвии (президент Л.Васильев) и SOCHIN каратэ клуб (президент С. Иванько) при поддержке Думы г. Даугавпилса. Впервые Чемпионат Латвии будет полным и пройдет по всем возрастным категориям спортсменов с 8 до 35 лет .

Также впереди у спортсменов SOCHIN - выступление на 25-м Чемпионате Мира по каратэ шотокан, который состоится в Венгрии (Эгер) с 6 по 8 октября 2017.