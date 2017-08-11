В Даугавпилсе уже не первый год существует программа софинансирования проектов утепления многоквартирных домов. Финансовая помощь от думы в разные периоды осуществлялась в разных пропорциях: и 80 на 20%, и 60 на 40 %. Однако пусть и меньшая часть от общей стоимости ложилась на плечи владельцев квартир, она тем не менее всегда составляла существенную сумму, подъемную далеко не для всех. Поэтому, понятное дело, очередь из желающих утеплить свой дом не выстроилась.

На данный момент полностью утеплены в Даугавпилсе лишь 6 домов. Как рассказал вице-мэр В. Кононов, есть и плохие примеры проекта утепления (дом на ул. Циетокшня, 70), что также отпугивает желающих участвовать в программе. Иногда преградой становится и то, что жители многоквартирного дома никак не могут договориться между собой: делать реновацию или нет, и в каком объеме. Самоуправление могло бы помогать жителям проводить энергоаудит, чтобы выяснить насколько необходимо утеплить дом: полностью или хватить утепления кровли и замены окон.



По словам вице-мэра, на частичное утепление (крыша, замена окон и т. п.) заявки еще поступают, но на полное утепление дома активность жителей близка к нулю. Для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, необходимо пересмотреть размер софинансирования подобных проектов. Как пообещал в программе «Диалог с городом» В. Кононов, этим вопросом новая дума обязательно займется.