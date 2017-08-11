Сегодня в программе «Диалог с городом» на радио «Алиса+» вице-мэр Валерий Кононов поделился со слушателями тем, как Даугавпилсское ПЖКХ пытается удержать клиентов.

Ни для кого не секрет, что количество недовольных обслуживанием ПЖКХ жителей домов увеличивается с каждым годом. Менялись мэры и правящие партии, а проблемы хозяйственной сферы оставались нерешенными. На днях вышел из длительного отпуска руководитель ПЖКХ Даугавпилса Е. Оленов. По словам нового вице-мэра В. Кононова, к нему накопилась масса вопросов касательно его деятельности.



Одной из серьезных проблем предприятия стал уход клиентов (домов) от обслуживания ПЖКХ к частным фирмам. Все больше домов стали открыто возмущаться и задумываться о том, чтобы сменить обслуживающую фирму. Руководитель ПЖКХ решил справляться с этой проблемой оригинальным способом — загонять дома в «минусы» (по количеству средств накопленных в жилых фондах домов), в итоге дома-должники остаются на обслуживании в муниципальном предприятии. Сделать дом должником достаточно просто. По словам г-на Кононова, предприятие проводит различные работы, не согласовав их с жителями дома, хотя по правилам, любые ремонтные работы должны вестись с ведома и согласия владельцев квартир. Затраты превышают накопления дома, и он автоматически уходит в минус.



Такая схема удерживания клиентов существует уже продолжительное время. Дать пояснения по этому поводу должен будет руководитель ПЖКХ Е. Оленов, с чьего согласия все это происходило.



Напомним, что большая встреча руководства Думы и ПЖКХ со старшими домов состоится 16 августа в 18.00 в большом зале думы на ул. Кр. Валдемара, 1.