На последней пресс-конференции в Даугавпилсской думе руководство города сообщило о том, что на следующей неделе состоится долгожданная встреча руководства города с руководством ПЖКХ и старшими домов города. Вчера стало известно, где и когда она будет проходить.

Как сообщил мэр А. Элксниньш, встречу запланировали на 16 августа на 18.00. Состоится она в большом зале Думы (ул. Кр. Валдемара,1). Планируется обсудить ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса.

Напомним, что к нынешнему руководителю ПЖКХ Е. Оленову накопилось много вопросов, задать которые руководство думы и жители хотели очень давно, но пришлось ждать, когда г-н Оленов выйдет из отпуска. На следующей неделе возможность обсудить наболевшие проблемы, наконец, появится.